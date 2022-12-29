TSK'ya yönelik sözleri sebebiyle 7 yıl 6 aya kadar hapsi istenen TTB Başkanı Fincancı'nın tahliye talebi reddedildi - Son Dakika
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TSK'ya yönelik sözleri sebebiyle 7 yıl 6 aya kadar hapsi istenen TTB Başkanı Fincancı'nın tahliye talebi reddedildi

29.12.2022 17:18

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik kimyasal silah iddiası sonrası 7 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tahliye talebi reddedildi. Fincancı'nın duruşması ise 11 Ocak'a ertelendi.

Tutuklu bulunan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) "kimyasal silah kullandığını" iddia eden ve 7 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tahliye talebi reddedildi.

DURUŞMASI 11 OCAK'A ERTELENDİ

Mahkeme, sanık avukatlarının reddi hakim talebinin de reddine karar verdi. Bir sonraki duruşma 11 Ocak 2023'e ertelendi.

FİNCANCI NE DEMİŞTİ?

Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında ''kimyasal silah kullandığını'' iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti.

MSB: TSK ENVANTERİNDE KİMYASAL SİLAH YOK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da bir açıklama yaparak iddiayı yalanlamıştı. Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.

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İSTANBUL-TTB BAŞKANI FİNCANCI'NIN TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ İSTANBUL-TTB BAŞKANI FİNCANCI'NIN TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ Ttb Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı Yine Tahliye Edilmedi Ttb Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı Yine Tahliye Edilmedi

Şebnem Korur Fincancı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TSK'ya yönelik sözleri sebebiyle 7 yıl 6 aya kadar hapsi istenen TTB Başkanı Fincancı'nın tahliye talebi reddedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TSK'ya yönelik sözleri sebebiyle 7 yıl 6 aya kadar hapsi istenen TTB Başkanı Fincancı'nın tahliye talebi reddedildi - Son Dakika
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