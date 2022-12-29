TSK'ya yönelik sözleri sebebiyle 7 yıl 6 aya kadar hapsi istenen TTB Başkanı Fincancı'nın tahliye talebi reddedildi

Tutuklu bulunan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) "kimyasal silah kullandığını" iddia eden ve 7 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tahliye talebi reddedildi.

DURUŞMASI 11 OCAK'A ERTELENDİ

Mahkeme, sanık avukatlarının reddi hakim talebinin de reddine karar verdi. Bir sonraki duruşma 11 Ocak 2023'e ertelendi.

FİNCANCI NE DEMİŞTİ?

Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında ''kimyasal silah kullandığını'' iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti.

MSB: TSK ENVANTERİNDE KİMYASAL SİLAH YOK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da bir açıklama yaparak iddiayı yalanlamıştı. Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.