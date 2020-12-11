Son Dakika | Türk yardım kuruluşlarından Tel Abyadlı 1500 aileye sıcak yemek yardımı - Son Dakika

Son Dakika | Türk yardım kuruluşlarından Tel Abyadlı 1500 aileye sıcak yemek yardımı

11.12.2020 16:35
Son Dakika | Türk yardım kuruluşlarından Tel Abyadlı 1500 aileye sıcak yemek yardımı, System.String[]

Son dakika haber... TEL Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde Yetim Ehli ve Dilruba Evleri Yardımlaşma ve Dayanışma dernekleri zor şartlarda yaşayan 1500 aileye sıcak yemek yardımı yaptı.

TEL Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde Yetim Ehli ve Dilruba Evleri Yardımlaşma ve Dayanışma dernekleri zor şartlarda yaşayan 1500 aileye sıcak yemek yardımı yaptı.

Suriye'nin kuzeyinde Akçakale ilçesi karşısında yer alan Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk ve Hamam Türkmen beldelerinde Yetim Ehli ve Dilruba Evleri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernekleri desteğiyle temin edilen sıcak yemeklerin 1500 aileye ulaştırıldığı belirtildi.

Akçakale merkezli Yetim Ehli Derneği Başkanı Ahmet Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hamam Türkmen beldesine kurulan aşevinden sıcak yemek yardımı yaptıklarını söyledi.

Yerinden edilen ve zor şartlarda yaşam sürdüren 1500 aileye bundan sonra her gün sıcak yemek yardımı yapılacağını ifade eden Doğan, bağışlar devam ettikçe faaliyete devam edileceğini söyledi.

Doğan, menüde meşhur Suriye yemeklerinden kepsenin de yer aldığını belirtti.

Doğan, "Tel Abyad Sosyal Hizmetler Kurumu ve Türkiye Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa Hamam Türkmen'de evsiz kalan ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan kimselere 20 yataklık merkezimizde desteğimiz sürüyor." diye konuştu.

Ayrıca Doğan, bir hafta sonra Suluk beldesinde de yetim çocukların yüzünü güldürmek için giyim mağazası açılışı gerçekleştireceklerini söyledi.

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Suriye, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Türk yardım kuruluşlarından Tel Abyadlı 1500 aileye sıcak yemek yardımı - Son Dakika


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