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Son dakika: Turkcell'den 'TURKSPORU'na 1 milyar TL'lik yatırım - Son Dakika

Son dakika: Turkcell'den 'TURKSPORU'na 1 milyar TL'lik yatırım

18.06.2021 16:02
Son dakika: Turkcell'den 'TURKSPORU'na 1 milyar TL'lik yatırım, System.String[]

Son dakika habere göre TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell, 2002 yılından beri yaptığı spor yatırımları sayesinde TURKSPORU'nun gelişmesine büyük katkı sağlıyor.

TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell, 2002 yılından beri yaptığı spor yatırımları sayesinde TURKSPORU'nun gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Turkcell, pandemiye rağmen Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Türkiye Bedensel Engelli Spor Federasyonu ile olan ana sponsorluklarını geliştirerek 19 yılda TURKSPORU'na yaptığı toplam yatırımı 1 milyar TL'ye çıkardı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan "Ülkelerin en önemli zenginliğinin beşeri yetenek olduğuna inanıyoruz. Spor kültürünü yerleştirmek amacıyla yıllardır toplumu spora yönlendiren çalışmalara katkı sağlıyoruz. Bu amaçla TURKSPORU'na destek veriyoruz. Spora olan yatırımımızı pandemiye rağmen artırarak sürdürdük. Bundan sonra da ülkemiz için, ülkemizin spor geleceği için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell, Türkiye'de sporun gelişmesi için 19 yıldır kesintisiz destek sağlıyor. Ülke sporunu daha ileriye taşımak için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU altında çeşitli spor dallarıyla iş birliği yapan Turkcell, pandemi koşullarına karşın spor yatırımlarını artırarak sürdürdü. Turkcell, 2002 yılından bu yana toplamda sağladığı 1 milyar TL'lik yatırım ile Türk sporunun hem altyapısının gelişmesine hem de milli takımlar seviyesinde ilerlemesine destek verdi.Spor yatırımlarını aralıksız olarak sürdüren Turkcell, A Milli Futbol Takımının yanı sıra pandemi döneminde de kadın futbolu için büyük bir adım attı. A Milli Kadın Futbolu ile olan iş birliğini bir kademe daha yukarı taşıyan ve Türkiye Kadın Futbol Ligi'ne adını veren Turkcell, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ana sponsorluk sözleşmesini uzattı."AMACIMIZ SPOR KÜLTÜRÜNÜ YERLEŞTİRMEK"Her zaman TURKSPORU'nun yanında olduklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Ülkelerin en önemli zenginliğinin beşeri yetenek olduğuna inanıyoruz. Bunu işlemek bizim için çok kıymetli. Spor kültürünü yerleştirmek amacıyla yıllardır toplumu spora yönlendiren çalışmalara katkı sağlıyoruz. Bizim için 'sürdürülebilir spor kültürü' öncelikli. Bu sebeple de 2002 yılından bu yana TURKSPORU'na destek oluyoruz. 19 yılda 1 milyar TL'lik yatırımla sporumuzun olduğundan çok daha ileri gitmesi için çaba sarf ediyoruz. Bizi bir millet olarak bir arada tutan bağlardan birinin de spor sevgisi olduğunu biliyoruz. TURKSPORU olarak nitelediğimiz 2021 yılında desteklediğimiz tüm branşlardaki ay-yıldızlı sporcularımızın katılacakları tüm yarışmalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.OLİMPİYATTAKİ 4 SPORCUDAN 1'İ TURKCELL'Lİ OLACAKAtletizm ve yüzmeye verdikleri desteklerin güzel sonuçlarını aldıklarını belirten Murat Erkan, "Türkiye'deki lisanslı atlet sayısı 250 bini, lisanslı yüzücü sayısı ise 200 bini aştı. Bu destek sonunda gelişen sporcu havuzu sayesinde ise Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota alan sporcuların yüzde 27'si bu iki daldan çıktı. Bu sayede, Tokyo vizesi alan 82 sporcudan 22'si atletizm ve yüzme disiplinlerinden geliyor. Öte yandan tüm Paralimpik Oyunları kafilemiz de Turkcel'li sporculardan oluşuyor. Şu ana kadar ana sponsoru olduğumuz Bedensel Engelli Spor Federasyonu'na bağlı atıcılık, atletizm, masa tenisi, tekerlekli sandalye basketbolu, okçuluk ve yüzme olmak üzere toplam 6 branşta 40 sporcu 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti" dedi.PEDALLAR EĞİTİM BURSU İÇİN DÖNDÜSalgın döneminde Turkcell'in destek verdiği sporlardan biri de bisiklet oldu. Bisiklet sporunun Türkiye'de yayılması için çalışmalarını sürdüren Turkcell, kendi adını verdiği bir GranFondo Serisi başlattı. Turkcell GranFondo Serisi'nin ilk yarışı İstanbul'da gerçekleştirildi. 13 Haziran'da Beykoz Belediyesi'nin desteği ile Beykoz'da gerçekleştirilen Turkcell GranFondo İstanbul yol bisikleti yarışı sayesinde hem İstanbul'daki ilk GranFondo bisiklet yarışı gerçekleştirildi hem de salgın döneminde vefat eden sağlık çalışanlarının çocukları için eğitim bursu kampanyası gerçekleştirildi. Öte yandan yarış kapsamında toplanarak geri dönüşüme sokulan teknolojik atıklardan elde edilen gelir ise Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) aracılığıyla burs kampanyasına aktarıldı."Canlı yayına bakışımız değişmeli" diyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü;"Türkiye'de canlı futbol maç yayınları için bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Futbolseverlerin resmi yayına ulaşmasını kolaylaştırmak gerekiyor. Futbolun doğru kitlelere, doğru şekilde sunarak erişilebilir yapmamız gerekiyor. Bunun için de tüm paydaşların kafa kafaya vererek futbolumuzun kitlelere nasıl doğru şekilde ulaşacağını düşünmemiz gerek. Futbol severleri anlayarak onları da ikna edecek bir çözüm bulmak gerekiyor. Uygun koşullar oluşursa Turkcell de bu çözümün içerisinde yer almak için gerekli değerlendirmeleri yapabilir."

TURKSPORU'nun üst yapısına olduğu kadar altyapısına da odaklanan Turkcell, sürdürülebilir spor kültür ve kesintisiz yetenek zinciri için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nin de ana sponsorluğunu sürdürüyor. Salgın nedeniyle ara verilen proje okulların açılmasıyla yeniden devam ettirilecek. Proje sayesinde Türkiye'nin spor altyapısının haritasını çıkarılacak ve sporcu havuzuna katkı sağlanacak. Turkcell'in federasyonlara ve milli takımlara verdiği destek ile bu proje birleştirildiğinde kesintisiz yetenek zinciri kurularak TURKSPORU'nun gelişmesi sürekli olarak desteklenmiş olacak.


Son dakika: Turkcell'den 'TURKSPORU'na 1 milyar TL'lik yatırım

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türk Lirası, Türkiye, Yatırım, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika: Turkcell'den 'TURKSPORU'na 1 milyar TL'lik yatırım - Son Dakika Spor


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