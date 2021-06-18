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Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: "19 yılda Türk sporuna yaptığımız toplam yatırım 1 milyar lira" - Son Dakika

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: "19 yılda Türk sporuna yaptığımız toplam yatırım 1 milyar lira"

18.06.2021 16:02
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan:

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türk sporunun gelişmesine büyük katkı sağlamaya devam ettiklerini pandemiye rağmen Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile olan ana sponsorluklarını geliştirip...

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türk sporunun gelişmesine büyük katkı sağlamaya devam ettiklerini pandemiye rağmen Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile olan ana sponsorluklarını geliştirip toplam yatırımlarını 1 milyar liraya çıkardıklarını söyledi.

Bazı gazete ve TV'lerin spor müdürleri ile sohbet toplantısında bir araya gelen Murat Erkan, 2002 yılından beri Türk sporuna büyük destek verdiklerini söyleyerek, "19 yılda Türk sporuna yaptığımız toplam yatırım 1 milyar lira. Bu destek sonunda gelişen sporcu havuzu sayesinde, Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota alan isimlerin yüzde 27'si atletizm ve yüzmeden çıktı. Bu sayede Tokyo vizesi alan 82 sporcudan 22'si bu iki disiplinden geliyor." dedi.

Kurum olarak sporun ve sporcunun yanında olmayı sürdürdüklerini vurgulayan Erkan, "Ülkelerin en önemli zenginliğinin beşeri yetenek olduğuna inanıyoruz. Bunu işlemek bizim için çok kıymetli. Spor kültürünü yerleştirmek amacıyla yıllardır toplumu spora yönlendiren çalışmalara katkı sağlıyoruz. Bizim için sürdürülebilir spor kültürü öncelikli. Bu sebeple de 2002 yılından bu yana Türk sporuna destek oluyoruz. 19 yılda 1 milyar liralık yatırımla, sporumuzun olduğundan çok daha ileri gitmesi için çaba sarf ediyoruz. Bizi millet olarak bir arada tutan bağlardan birinin de spor sevgisi olduğunu biliyoruz. 2021 yılında desteklediğimiz tüm branşlardaki ay-yıldızlı sporcularımızın katılacakları yarışmalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz." diye konuştu.

"Paralimpik kafilemizin tamamı Turkcell sporcularından oluşuyor"

Atletizm ve yüzmeye verdikleri desteklerin güzel sonuçlarını aldıklarını aktaran Murat Erkan, "Türkiye'deki lisanslı atlet sayısı 250 bini, lisanslı yüzücü sayısı ise 200 bini aştı. Öte yandan Tokyo Paralimpik Oyunları kafilemizin tamamı Turkcell sporcularından oluşuyor. Şu ana kadar ana sponsoru olduğumuz Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonuna bağlı atıcılık, atletizm, masa tenisi, tekerlekli sandalye basketbolu, okçuluk ve yüzme olmak üzere toplam 6 branşta 40 sporcu 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti." şeklinde konuştu.

Futbolda yayın ihalesi konusu

Son dönemde sıkça tartışılan Türk futbolunun yayın ihalesi hakkında görüşleri sorulan Erkan, şunları söyledi:

"Türkiye'de canlı futbol maç yayınları için bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Futbolseverlerin resmi yayına ulaşmasını kolaylaştırmak gerekiyor. Futbolu doğru kitlelere, doğru şekilde sunarak, erişilebilir yapmamız gerekiyor. Bunun için de tüm paydaşların kafa kafaya vererek, futbolumuzun kitlelere nasıl doğru şekilde ulaştırılacağını düşünmesi gerek. Futbol severleri anlayıp, onları ikna edecek bir çözüm bulmak gerekiyor. Uygun koşullar oluşursa, Turkcell de bu çözümün içerisinde yer almak için gerekli değerlendirmeleri yapabilir."

Spor altyapısına tam destek

Turkcell'in, sürdürülebilir spor kültür ve kesintisiz yetenek zinciri için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nin de ana sponsoru olduğunu hatırlatan Erkan, "Salgın nedeniyle ara verilen proje, okulların açılmasıyla yeniden devam ettirilecek. Proje sayesinde Türkiye'nin spor altyapısının haritası çıkarılacak ve sporcu havuzuna katkı sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Murat Erkan, salgın döneminde Turkcell'in destek verdiği sporlardan birinin de bisiklet olduğunu dile getirirken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bisiklet sporunun Türkiye'de yayılması için çalışmalarını sürdüren Turkcell, kendi adını verdiği bir GranFondo Serisi başlattı. Turkcell GranFondo Serisi'nin ilk yarışı İstanbul'da gerçekleştirildi. 13 Haziran'da Beykoz Belediyesinin desteğiyle Beykoz'da düzenlenen Turkcell GranFondo İstanbul Yol Bisikleti Yarışı sayesinde hem İstanbul'daki ilk GranFondo bisiklet yarışı hem de salgın döneminde vefat eden sağlık çalışanlarının çocukları için eğitim bursu kampanyası yapıldı. Öte yandan, yarış kapsamında toplanarak geri dönüşüme sokulan teknolojik atıklardan elde edilen gelir ise Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) aracılığıyla burs kampanyasına aktarıldı."

Spora olan desteklerinin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Erkan, "Turkcell, A Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra, pandemi döneminde kadın futbolu için de büyük bir adım attı. A Milli Kadın Futbol Takımı ile olan iş birliğini bir kademe daha yukarı taşıyan ve Türkiye Kadın Futbol Ligi'ne adını veren Turkcell, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile olan ana sponsorluk sözleşmesini uzattı." diyerek sözlerini tamamladı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: 19 yılda Türk sporuna yaptığımız toplam yatırım 1 milyar lira
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: 19 yılda Türk sporuna yaptığımız toplam yatırım 1 milyar lira
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: 19 yılda Türk sporuna yaptığımız toplam yatırım 1 milyar lira
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: 19 yılda Türk sporuna yaptığımız toplam yatırım 1 milyar lira
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: 19 yılda Türk sporuna yaptığımız toplam yatırım 1 milyar lira
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: 19 yılda Türk sporuna yaptığımız toplam yatırım 1 milyar lira

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türk Lirası, Türkiye, Yatırım, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: '19 yılda Türk sporuna yaptığımız toplam yatırım 1 milyar lira' - Son Dakika Spor


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