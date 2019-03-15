Son Dakika: Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu Görevinden Ayrıldı

Habertürk tarafından son dakika gelişmesi olarak aktarılan bilgiye göre Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, dün akşam itibarıyla görevinden ayrıldı.

Habertürk tarafından aktarılan bilgiye göre 2015 yılından bu yana Turkcell Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Kaan Terzioğlu, dün akşam itibarıyla görevinden ayrıldı. Turkcell'in bu hafta başında gerçekleştirdiği 25. yıl etkinliğinde eski Turkcell genel müdürleri ile bir araya gelen Terzioğlu'nun ayrılığının bugün Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirilmesi bekleniyor.









Ayrıca yine Habertürk tarafından verilen son dakika gelişmesine göre Turkcell Yönetim Kurulu, genel müdürlük hakkında bugün resmi bir açıklama gerçekleştirecek. Dün akşam günü 14,37 ile kapatan Turkcell hisseleri, Kaan Terzioğlu'nun ayrılığının duyulması ile birlikte %2 düşüş yaşayarak 13,98 seviyesine geriledi.

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