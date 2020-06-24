Son Dakika | Turkcell, yeni nesil Bütünleşik Transport Şebeke mimarisiyle yoğun kullanımdan etkilenmeyecek - Son Dakika

Son Dakika | Turkcell, yeni nesil Bütünleşik Transport Şebeke mimarisiyle yoğun kullanımdan etkilenmeyecek

Gelen son dakika haberlerine göre Turkcell, müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun olarak kendi mühendisleri tarafından geliştirilen yeni nesil Bütünleşik Transport Şebeke mimarisiyle mobil ve sabit şebekede oluşan veri trafiği tek kanaldan yönetilebileceğini duyurdu.

Turkcell, müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun olarak kendi mühendisleri tarafından geliştirilen yeni nesil Bütünleşik Transport Şebeke mimarisiyle mobil ve sabit şebekede oluşan veri trafiği tek kanaldan yönetilebileceğini duyurdu. Bu sayede pandemi döneminde olduğu gibi yoğun kullanım artışlarında da Turkcell müşterileri kaliteli ve hızlı hizmet almaya devam edecek. 5G'ye hazırlığın da bir parçası olan Bütünleşik Transport Şebeke mimarisi 5G ile birlikte gelecek teknolojilerin de kullanımına olanak sağlayacak.

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Altyapısına yaptığı yatırımlarla müşterilerine kaliteli ve hızlı hizmet sunan Turkcell, bu alandaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Turkcell mühendislerinin pandemi dönemiyle birlikte sabit ve mobil müşterilerinin artan kapasite ihtiyaçlarına uygun olarak tasarladığı Bütünleşik Transport Şebeke mimarisi sayesinde şebekenin yoğun olduğu dönemler de dahi kesintisiz hizmet sunulabiliyor. Bu teknolojik dönüşüm sayesinde Turkcell müşterileri ayrıca daha önce sadece mobil hizmet aldığı noktalardan TV+, Ev fiber interneti ve kurumsal telekomünikasyon gibi sabit iletişim hizmetlerini de alabilecek. 5G'ye uyumlu yeni mimari, 5G ile birlikte gelecek yeni teknolojiler için de gerekli altyapıyı bugünden sağlanmış oldu.


Yeni hayata geçirilen Bütünleşik Transport Şebeke mimarisi ile birbirinden bağımsız olarak taşınan mobil ve sabit altyapılar tek bir mimaride birleştirilerek şebekede verilerin taşınması için daha yüksek bir kapasite oluşturuldu. Terabit seviyesinde anahtarlama kapasitesine sahip router ekipmanlarıyla desteklenen IP/MPLS tabanlı mimari çözüm, mobil ve sabit servis hizmet kalitesinin aynı şekilde korunmasını sağladı.


"Müşterilerimizi en yeni teknolojilerle buluşturmak için altyapı yatırımlarımıza devam ediyoruz"


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Şirket olarak müşterilerimize şartlar ne olursa olsun en iyi hizmeti ve deneyimi sunmak için şebekemizde ileri teknolojileri kullanmaya devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz Bütünleşik Transport Şebeke mimarisi sayesinde şebekemize yeni bir yetkinlik daha eklemiş olduk. Sabit ve mobil taraftaki şebekemizi bütünleşik hale getiren bu teknolojiyle birlikte özellikle pandemi sürecinde artan şebeke trafiğimizi kolayca yönettik ve müşterilerimizin evlerinde oldukları süre boyunca alıştıkları Turkcell kalitesinde hizmet almaya devam etmelerini sağladık. Ayrıca şebekemizde yüzde 45'e varan tasarrufa imkan veren bu yeni mimari sayesinde, kaynaklarımızı daha verimli yürütme şansına kavuştuk. 5G'ye hazırlık yolunda da önemli bir mimariyi de şebekemize kazandırarak 5G ile birlikte gelecek teknolojilere altyapımızı hazır hale getirmiş olduk. En önemli odak noktamız olan müşterilerimizi en yeni teknolojilerle buluşturmak için altyapı yatırımlarımızı aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz." dedi


Geçen sene sonu itibariyle testlerine başlanan ve hayata geçen yeni nesil Transport Şebeke mimarisi, Endüstri 5.0 sürecinde önemli bir ihtiyaç olacak programlanabilir şebeke otomasyonuna da imkan tanıyor. - İSTANBUL

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Turkcell, yeni nesil Bütünleşik Transport Şebeke mimarisiyle yoğun kullanımdan etkilenmeyecek - Son Dakika Ekonomi

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