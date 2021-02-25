Son dakika... "Turkeybuild Istanbul" 6 Nisan'da TÜYAP'ta kapılarını açacak - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devam eden, hafta sonunu da kapsayan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle 43. Yapı Fuarı – Turkeybuild Istanbul 1–4 Nisan yerine, 6 –9 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

Turkeybuild Istanbul'u düzenleyen küresel fuarcılık şirketi Hyve Grup açıklamasına göre, içeriği, katılımcıları ve uluslararası alıcıları ile inşaat sektörünün trendlerine yön veren yeni yapı teknolojileri ve yapı ürünlerinin sergileneceği 43. Yapı Fuarı – Turkeybuild Istanbul, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sürdürülen, hafta sonunu da kapsayan sokağa çıkma kısıtlamalarının ne zaman sona ereceği ile ilgili kesin bir tarih verilmemesinden ve katılımcılardan gelen yoğun talepler doğrultusunda hafta içine alınarak Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyve Grup Bölge Direktörü Kemal Ülgen, katılımcılar, ziyaretçiler ve dernekler başta olmak üzere tüm paydaşlar için daha faydalı ve verimli bir fuar düzenlenmesinin sağlık yaklaşımları ile birlikte öncelikleri olduğunu dile getirdi.

Ülgen, "Bir yılı aşkın bir süredir küresel çapta yaşanmaya devam eden Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tedbirler uygulanmaktadır. Salgının başladığı 2020 ilkbahar ayı ile birlikte tüm paydaşlarımızla temasa geçerek, 43. Yapı Fuarımızda bir tarih değişikliği gerçekleştirmiştik. Ancak aradan geçen yaklaşık 1 yıllık zaman zarfı neticesinde tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulamasının hafta sonunu da kapsayacak şekilde sürdüğünü görmekteyiz. Ayrıca, kısıtlamanın ne zaman sona erebileceği ile ilgili de kesin bir tarih öngörülememektedir. Katılımcılarımızın da görüşleri ve talepleri doğrultusunda Fuarımızı, hafta içine denk gelecek şekilde 6-9 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Tüm paydaşlarına bugüne kadar kendilerine verdikleri destekler için teşekkürlerini sunan Ülgen, fuarda, iş birliklerini her zaman olduğundan daha kapsamlı ve güçlü bir şekilde hayata geçirmeyi ve fiziksel olarak katılım gösterebilecek katılımcı, alıcı ve ziyaretçileri ağırlamayı heyecanla beklediklerini kaydetti.

2019'da 69 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı

Öte yandan açıklamada aktarılanlara göre, Balkanlar, Bağımsız Devletler Toplulığu (BDT) ülkeleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı kapsayan geniş bölgenin en büyüğü olan, dünyada ise ilk 5'te yer alan söz konusu fuar, 4 gün boyunca tüm dünyadan ziyaretçilerini ağırlamak için hazırlıklarına devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı'nın desteği ile Hyve Group tarafından düzenlenecek fuar, güçlü küresel ağını inşaat sektörüne aktararak yeni iş, ortaklık ve satın alım fırsatları oluşturmayı hedefliyor. Turkeybuild İstanbul, sektör stratejisini desteklemek, bilgi alışverişi sağlamak, inovasyonu teşvik etmek ve de yapı sektörünün kamu, özel sektör ve akademik boyutları arasında etkileşim sağlayarak yeni fikirlerin tanıtılmasını sağlamak için iş geliştirmeye yönelik etkinliklerle dolu verimli bir platform sağlıyor. 2019 yılında 135 ülkeden toplam 68 bin 738 kişinin ziyaret ettiği Fuar'da 12 farklı ülkeden 555 firma katılımcı olarak yer almıştı.