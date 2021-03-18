Türkiye Adalet Akademisi ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), "İş Hukuku Alanında Güncel Gelişmeler" konulu bilimsel toplantılar düzenlenmesine ilişkin iş birliği protokolü imzaladı.

Türkiye Adalet Akademisinden yapılan açıklamada, TİSK ile imzalanan protokolle, bireysel ve toplu iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku ile iş sağlığı ve güvenliği hukuku alanındaki güncel gelişmeler konusunda her yıl toplantı düzenlenmesinin planlandığı, toplantıların çalışma hayatına yön veren çıktılarının olmasının hedeflendiği ifade edildi.

Geleneksel hale getirilmesi planlanan toplantılarda çalışma hayatına etki eden önemli yargı kararlarının tartışılacağı belirtilen açıklamada, toplantıların Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemeleri ilgili Hukuk Daireleri başkan ve üyeleri başta olmak üzere hakim, avukat ve akademisyenlerin katılımlarıyla gerçekleştirilmesinin planlandığı aktarıldı.

Kararların uygulamaları değerlendirilecek

Açıklamada, imzalanan protokole ilişkin değerlendirmesine yer verilen Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, "Tüm tarafların, işçi sendikaları ve akademik camianın da içinde olduğu iş birliğinin oluşumu, iş hukuku alanında adil, tarafların söz sahibi olduğu, toplumla barışık yargılama düzenine katkı sağlayacağını bizlere gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Özdemir, akademinin, hukuk ve adalet alanında eğitim konularında hakim ve savcılara yönelik temel eğitim faaliyetlerini yürüten bir kurum olduğuna değinerek, meslek içi eğitimleri sürdürürken, hakim savcılardan eğitici olarak faydalanmanın yanında diğer kurumların da ortaya koyduğu bilgi birikiminden faydalanma ve birlikte ortak eğitim programları inşa etme, uygulama amacını da taşıdıklarını kaydetti.

İş hukuku alanında da işçi sendikalarının katılımıyla düzenlenecek programlarla yargı sisteminin ortaya koyduğu kararların uygulamalarını değerlendirmenin yapılan iş birliğinin önemli hedefi olacağına işaret eden Özdemir, "İlerleyen süreçlerde uygulama ve yargılama faaliyetleri anlamında yeni arayışlar yeni öneriler de bu iş birliği sonucu yapılacak çalışmalardan sonra ortaya çıkabilir. Faydalı bir çalışma olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Yapılan iş birliği önemli"

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da Türkiye Adalet Akademisi ile iş birliği protokolünün imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yapılan iş birliğinin önemli olduğuna dikkati çeken Koç, "59 yıldır çeşitli toplantılarda misafir olarak katıldığımız bu önemli seminer ve sempozyumlara, artık sizlerin de büyük katkısı ve desteği ile sizlerle birlikte ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

Sosyal diyalog ve çalışma hayatındaki barışın önemine dikkat çeken Koç, şunları kaydetti:

"Bundan sonra yaptığımız çalışmaların üzerine ne koyabiliriz, zaman zaman yaşadığımız sorunları Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonlarımızla ve sizlerin büyük katkısı ve desteği ile nasıl sonuçlandırabiliriz, nasıl çözümleyebiliriz onun çabasını sarf edeceğiz. Bu protokolün gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."