Son dakika! Türkiye, Alman turizm profesyonellerini güvenli tatil için Ege'de buluşturuyor - Son Dakika

Son dakika! Türkiye, Alman turizm profesyonellerini güvenli tatil için Ege'de buluşturuyor

Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, SunExpress iş birliği ile düzenlenen İzmir Kuşadası Tanıtım Gezisi'ne Almanya'nın önde gelen turizm acentelerinin temsilcileri katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, SunExpress iş birliği ile düzenlenen İzmir Kuşadası Tanıtım Gezisi'ne Almanya'nın önde gelen turizm acentelerinin temsilcileri katıldı.

İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil

Türkiye'nin güvenli tatil seçeneklerini tanıtmak amacıyla Almanya'nın 7 ayrı kentinden edilen davet 35 turizm profesyoneli, Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılandı.

TAV Airport Otel İzmir'de düzenlenen brifingde Alman turizmcilere Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı 'safe tourism" çerçevesindeTürkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler anlatıldı.

Önlemler anlatıldı

TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı, Türkiye'de güvenli turizm olduğunu yerinde göstermek istediklerini belirterek, "Organizasyonun ilk ve en önemli ayaklarından biri olan havaalanında alınan önlemleri göstermek istedik." diye konuştu.

Balcı, yolcu, havalimanı personelinin sağlığını korumaya yönelik alınan önlemler, sosyal mesafe ve maske takma kurallarını tanıtacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak hedefimiz, Avrupa'nın tekrar uçuş sahasını açması ve bir an önce Türkiye ile turizmin yeniden başlaması. Dün itibarıyla İngiltere'de başladı, Rusya başlıyor. Tabii ki Avrupa bizim yakın çevremiz ve Avrupa'daki ülkelerin kapılarını açması bizim en büyük hedefimiz."

SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan da güvenli yolculuk ve tatil olanaklarını tanıtmak amacıyla çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade etti.

'Safe tourism' uygulaması çerçevesinde alınan önlemlere büyük hassasiyetle uyduklarını aktaran Çalışkan, Türkiye'nin bu konuda birçok turizm ülkesinden daha önde olduğunu vurguladı.

İzmir Kuşadası Tanıtım Gezisi çerçevesinde 16-19 Temmuz tarihleri arasında çeşitli destinasyonlarda bölgenin doğal ve tarihi güzellikleri tanıtılacak, güvenli tatil için alınan önlemler anlatılacak.

Kuşadası, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 22:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Türkiye, Alman turizm profesyonellerini güvenli tatil için Ege'de buluşturuyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:50 İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi 23:28 Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu 23:04 Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil 23:01 Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor 22:37 Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı 22:29 Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 14:31 Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:19 Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor 12:11 Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı 11:43 Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
23:50
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
23:28
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
23:04
Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor
23:01
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
22:37
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
22:29
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
15:42
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
14:31
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 04:24:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Türkiye, Alman turizm profesyonellerini güvenli tatil için Ege'de buluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]