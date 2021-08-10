'Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu 30 ilde başlatıldı, hakkında gözaltı kararı verilen 92 şüpheliden 76'sı yakalandı.
"Anadolu" adı verilen operasyon kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki 4 ayrı yakalamada şu ana kadar 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi.
Suç gelirleri; suçun işlenmesiyle elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi ve dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançlardır.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Türkiye Cumhuriyeti'nde bir ilk! Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu başladı, 76 şüpheli yakalandı - Son Dakika