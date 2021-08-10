Son Dakika: Türkiye Cumhuriyeti'nde bir ilk! Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu başladı, 76 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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'Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu 30 ilde başlatıldı, hakkında gözaltı kararı verilen 92 şüpheliden 76'sı yakalandı.

4 BİN 122 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

"Anadolu" adı verilen operasyon kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki 4 ayrı yakalamada şu ana kadar 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi.

SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİR NEDİR?