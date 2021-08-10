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Son Dakika: Türkiye Cumhuriyeti'nde bir ilk! Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu başladı, 76 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye Cumhuriyeti'nde bir ilk! Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu başladı, 76 şüpheli yakalandı

10.08.2021 09:04

Son dakika: Türkiye'de, 'Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu başlatıldı. "Anadolu" ismi verilen operasyon kapsamında 76 şüpheli yakalandı. 16 kişi ise halen aranıyor.

'Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu 30 ilde başlatıldı, hakkında gözaltı kararı verilen 92 şüpheliden 76'sı yakalandı.

4 BİN 122 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

"Anadolu" adı verilen operasyon kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki 4 ayrı yakalamada şu ana kadar 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi.

SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİR NEDİR?

Suç gelirleri; suçun işlenmesiyle elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi ve dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançlardır.

Son Dakika: Türkiye Cumhuriyeti'nde bir ilk! Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu başladı, 76 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet, Gözaltı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye Cumhuriyeti'nde bir ilk! Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu başladı, 76 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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