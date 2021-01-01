Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 12 bin 203 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 12 bin 203 yeni vaka tespit edildi

01.01.2021 19:29

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs salgınında vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 1 Ocak tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; bin 908'i semptomatik olmak üzere 12 bin 203 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 220 bin 855'e yükseldi. Vefat sayısı ise 212 artarak 21 bin 93'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 908'i semptomatik olmak üzere toplam 12 bin 203 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 212 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 93'e toplam vaka sayısı ise 2 milyon 114 bin 760'a yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 12 bin 203 yeni vaka tespit edildi

GÜNLÜK İYİLEŞEN SAYISI 14 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 14 bin 110 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 114 bin 760'a yükseldi. Toplam test sayısı 24 milyon 662 bin 670'e, ağır hasta sayısı ise 3891'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

"KAYIPLARIMIZDA DÜŞME EĞİLİMİ BAŞLADI"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak. Salgının yıkıcı etkisinin azalacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 12 bin 203 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 12 bin 203 yeni vaka tespit edildi

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 12 bin 203 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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