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Son Dakika: Türkiye'de 1 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 198 kişi vefat etti, 102 bin 601 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 1 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 198 kişi vefat etti, 102 bin 601 yeni vaka tespit edildi

01.02.2022 20:08
Son Dakika: Türkiye'de 1 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 198 kişi vefat etti, 102 bin 601 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları rekor kırarak 3 haneli sayılara yükseldi. 1 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 102 bin 601 vaka tespit edildi. Vefat sayısı 198 oldu. Diğer taraftan iyileşen hasta sayısı 87 bin 562 olurken toplam 452 bin 173 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 102 bin 601yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 198 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 87 bin 562 hasta taburcu olurken bugün 452 bin 173 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 1 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 198 kişi vefat etti, 102 bin 601 yeni vaka tespit edildi

BAKAN KOCA: YENİ DOZLARI MUTLAKA YAPTIRIN

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Covid-19'un hayatın her alanındaki yıkıcı etkilerini aşının nasıl azalttığını birlikte yaşayıp gördük. Salgının geçtiği evrelerse, hatırlatma dozu aşılarının asla ihmal edilemez olduğunu gösterdi. Yeni dozları mutlaka yaptırın. Koruma gücü yüksek Turkovac'ı güvenle tercih edin." dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 1 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 198 kişi vefat etti, 102 bin 601 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,46 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,54 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,46 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 142 milyon 171 bin 571 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 422 BİN 425 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 437 bin 44 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 422 bin 425 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 25 milyon 129 bin 678 kişiye aşı yapıldı.

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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Vefat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 1 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 198 kişi vefat etti, 102 bin 601 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye'de 1 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 198 kişi vefat etti, 102 bin 601 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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