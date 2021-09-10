Üye Girişi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 214 kişi vefat etti, 23 bin 562 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 10 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 214 kişi vefat etti, 23 bin 562 yeni vaka tespit edildi

10.09.2021 20:20

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 10 Eylül'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 23 bin 562 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 257'den 214'e indi. İyileşen hasta sayısı 35 bin 83 olurken toplam 318 bin 835 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 23 bin 562 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 214 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 35 bin 83 hasta taburcu olurken bugün 318 bin 835 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 10 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 214 kişi vefat etti, 23 bin 562 yeni vaka tespit edildi

"TEDBİRLER YOL ARKADAŞIMIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka tablosuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Vaka sayımız 23.562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız." dedi.

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 82.54 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 82.54 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 64.38 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 101 milyon 48 bin 667'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 39 MİLYON 963 BİN 236 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 51 milyon 234 bin 95 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 39 milyon 963 bin 236 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 9 milyon 374 bin 668 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 23 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 257 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 846 da yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 10 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 214 kişi vefat etti, 23 bin 562 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fahrettin Koca, Korona tablosu, Korona aşısı, Korona, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Son Dakika: Türkiye'de 10 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 214 kişi vefat etti, 23 bin 562 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Liderliği kaptıran Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte tüm senaryolar 20:11 Liderliği kaptıran Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte tüm senaryolar Son Dakika: Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için okullarda PCR testi dönemi başlıyor 19:22 Son Dakika: Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için okullarda PCR testi dönemi başlıyor 63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü 19:05 63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü
Barcelona'nın yıldızı Memphis Depay halayda şov yaptı! Türk kullanıcıların yorumları güldürdü 18:27 Barcelona'nın yıldızı Memphis Depay halayda şov yaptı! Türk kullanıcıların yorumları güldürdü Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz 17:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz Son Dakika! Milli Takım'ın yeni hocası Okan Buruk oldu 16:31 Son Dakika! Milli Takım'ın yeni hocası Okan Buruk oldu
22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi 16:17 22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları raporunda ilk sırada Tunç Soyer var 15:25 En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları raporunda ilk sırada Tunç Soyer var

Son Dakika Haberleri
19:21 Islık çalan papağan görenleri şaşırtıyor! Yoldan geçen kızlara korkutup, çay sipariş ediyor
19:20 Eğlenmeye giderken yaptığı kaza canına mal oldu! Yanındaki arkadaşı ağır yaralandı
19:13 Kara Kartal'da Atiba ve Larin, Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosuna dahil edilmedi
19:11 Plaket yerine valinin çizmelerini istedi! Erzurum Valisi Okay Memiş, çiftçiyi kırmayıp sarı çizmelerini çıkardı
18:47 Burcu Güneş'ten kendisini paragözlükle suçlayan üvey annesine cevap: Algı yapıyorlar
18:27 Barcelona'nın yıldızı Memphis Depay halayda şov yaptı! Türk kullanıcıların yorumları güldürdü
18:22 Karşıyaka'da korkunç ölüm! 5'inci kattaki evinin balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi
17:57 Gündüz vakti yaşanan olay, dehşete düşürdü! Tartıştığı kuzenini bıçakladıktan sonra başını ezerek öldürdü
17:55 Galatasaray ve Beşiktaş boşuna uğraşmış! Jorge Jesus'a göre Gedson takımdan hiç gitmek istemedi
17:24 Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lazio maçıyla TT Stadı'na geri dönecek
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi perdesini Vodafone Park'ta açıyor! İşte Borussia Dortmund maçının bilet fiyatları Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi perdesini Vodafone Park'ta açıyor! İşte Borussia Dortmund maçının bilet fiyatları         
20:48
Selin Ciğerci'nin boşanmasına Kerimcan Durmaz'dan olay yorum: Onun mutlaka planı vardır Selin Ciğerci'nin boşanmasına Kerimcan Durmaz'dan olay yorum: Onun mutlaka planı vardır         
19:30
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Milli Takım'ın yeni hocası olmaya hazır: Hiç düşünmeden giderim Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Milli Takım'ın yeni hocası olmaya hazır: Hiç düşünmeden giderim         
19:21
Polemik sürüyor! Tanju Özcan'dan Polemik sürüyor! Tanju Özcan'dan "Kızımı nasıl belediyeye göndereceğim" diyen vekile yanıt: Biz sapık mıyız?         
18:59
Gündüz vakti yaşanan olay, dehşete düşürdü! Tartıştığı kuzenini bıçakladıktan sonra başını ezerek öldürdü Gündüz vakti yaşanan olay, dehşete düşürdü! Tartıştığı kuzenini bıçakladıktan sonra başını ezerek öldürdü         
17:58
Dünyanın en ünlü balinası Kiska intihara kalkıştı! 10 yıldır yalnız yaşadığı için psikolojisi bozulmuş Dünyanın en ünlü balinası Kiska intihara kalkıştı! 10 yıldır yalnız yaşadığı için psikolojisi bozulmuş         
17:01
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı         
16:17
Meral Akşener'in İBB Başkanı İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindirdi: Fatih kim siz kim? Meral Akşener'in İBB Başkanı İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindirdi: Fatih kim siz kim?         
15:51
2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, sosyal medyada soyadını değiştirdi 2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, sosyal medyada soyadını değiştirdi         
14:40
Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı         
14:16
Temsili çarşaflı kadının zincire vurulması sebebiyle Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi Temsili çarşaflı kadının zincire vurulması sebebiyle Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi         
13:52
Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı         
12:45
Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü         
10:51
Annesini örnek aldı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira Annesini örnek aldı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira         
09:45
Kazanın ardından bacağını kaybeden genç kız, eleştirilere iç çamaşırlı pozuyla meydan okudu Kazanın ardından bacağını kaybeden genç kız, eleştirilere iç çamaşırlı pozuyla meydan okudu         
00:10
100 bin liraya aldı, 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüsün içini gören gözlerine inanamıyor 100 bin liraya aldı, 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüsün içini gören gözlerine inanamıyor         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2021 20:59:33. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye'de 10 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 214 kişi vefat etti, 23 bin 562 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement