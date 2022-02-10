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Son Dakika: Türkiye'de 10 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat etti, 98 bin 602 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 10 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat etti, 98 bin 602 yeni vaka tespit edildi

10.02.2022 20:11

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayılarında düne göre düşüş yaşandı. 10 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 98 bin 602 vaka tespit edildi. Vefat sayısı 264 oldu. Diğer taraftan iyileşen hasta 87 bin 932 olurken toplam 450 bin 44 PCR testi yapıldı. Tabloyla ilgili konuşan Bakan Koca, "Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Aksaray illerimizde ikinci doz oranları halen düşük" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 98 bin 602 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 264 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 87 bin 932 hasta taburcu olurken bugün 450 bin 44 test yapıldı.

BAKAN KOCA, İKİNCİ DOZ ORANLARI DÜŞÜK İLLERİ SAYDI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, " Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Aksaray illerimizde ikinci doz oranları halen düşük. Artık hatırlatma dozu da gerekli olduğu halde! Daha fazla risk almayalım." dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 10 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 264 kişi vefat etti, 98 bin 602 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 264 kişi vefat etti, 98 bin 602 yeni vaka tespit edildi
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Diyarbakır, Türkiye, Batman, Vefat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 10 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat etti, 98 bin 602 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye'de 10 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat etti, 98 bin 602 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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