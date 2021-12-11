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Son Dakika! Türkiye'de 11 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 191 kişi vefat etti, 19 bin 255 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'de 11 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 191 kişi vefat etti, 19 bin 255 yeni vaka tespit edildi

11.12.2021 19:35
Son Dakika! Türkiye'de 11 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 191 kişi vefat etti, 19 bin 255 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı: Bugün 19 bin 255 yeni vaka tespit edildi, 191 kişi vefat etti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 19 bin 255 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 191 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 23 bin 180 hasta taburcu olurken bugün 349 bin 221 test yapıldı.

"AŞILARINI EKSİK BIRAKANLAR, YIPRATICI GÜNLER YAŞIYOR"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Yaygın aşılamanın ardından süreç şunu gösteriyor: Tam aşılı olanlar Covid-19'u genellikle hafif geçirmekte. Aşı aleyhtarı söylemlerden etkilenenler, aşılarını eksik bırakanlar, genç olsalar da, kronik rahatsızlıkları bulunmasa da yıpratıcı günler yaşıyor. Aşının sonuçları ortada!" dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 82,00 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,04 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 82,00 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 600 bin 540'a yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 50 MİLYON 896 BİN 427 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 507 bin 792 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyon 896 bin 427 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 12 milyon 604 bin 653 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 18 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 176 kişi hayatını kaybederken 18 bin 561 da yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika Güncel Son Dakika! Türkiye'de 11 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 191 kişi vefat etti, 19 bin 255 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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