Son Dakika: Türkiye'de 11 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 7 bin 590 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 11 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 7 bin 590 yeni vaka tespit edildi

11.02.2021 19:43

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 11 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 660'ı semptomatik olmak üzere 7 bin 590 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 564 bin 427'ye yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 94 artarak 27 bin 187'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 660'ı semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 590 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 94 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 187'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 564 bin 427'ye yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 11 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 7 bin 590 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 811 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 453 bin 96'ya yükseldi. Toplam test sayısı 31 milyon 159 bin 676'ya, ağır hasta sayısı ise bin 256 oldu. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu.

VAKA SAYISI DÜNE GÖRE DÜŞTÜ

Dün açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 664'ü semptomatik olmak üzere toplam 8 bin 642 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 95 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 93'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 556 bin 837'ye yükseldi. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 903 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 445 bin 285'e yükseldi. Toplam test sayısı 31 milyon 29 bin 363'e, ağır hasta sayısı ise bin 308 oldu. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 11 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 7 bin 590 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Vefat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 11 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 7 bin 590 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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