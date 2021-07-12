Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 49 kişi vefat etti, 5 bin 404 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5 bin 404 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 49 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 506 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 227 bin 273'e yükseldi.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 61.16'YA ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 61.16 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 27.63 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 58 milyon 594 bin 137'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 17 MİLYON 543 BİN 398 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 37 milyon 960 bin 880 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 17 milyon 543 bin 398 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 3 milyon 89 bin 859 kişiye aşı yapıldı.

AŞILAMADA MAVİ İL SAYISI 4'E ÇIKTI

Koronavirüse karşı yürütülen aşılama çalışmalarında il bazında yüzde 75 aşılanma oranını geçen iller mavi kategoriye giriyor. Halihazırda Muğla, Kırklareli ve Tekirdağ mavi il kategorisinde yer alıyordu. Edirne ise yüzde 75 aşılama oranını geçerek mavi il kategorisine giren 4. kent oldu.

Bakan Koca ise Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Hoş geldin Edirne. Hedef nüfusun %75'inden fazlası aşı olan 4. şehrimiz Edirne oldu. Tüm illerimizin en kısa sürede mavi renge dönmesi için aşınızı olun."

DÜN VAKA SAYISI 5 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 37 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 261 de yeni vaka tespit edilmişti.