Son Dakika | Türkiye'de 13 bin 849 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 70 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son Dakika | Türkiye'de 13 bin 849 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 70 kişi hayatını kaybetti

26.03.2022 21:19
Son Dakika | Türkiye'de 13 bin 849 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 70 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Türkiye'de son 24 saatte 267 bin 848 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 849 kişinin testi pozitif çıktı, 70 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 267 bin 848 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 849 kişinin testi pozitif çıktı, 70 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 267 bin 848 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 849 kişinin testi pozitif çıktı, 70 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 17 bin 673 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,32, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,07 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 751 bin 309 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 70 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 849 yeni vaka tespit edildi Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 70 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 849 yeni vaka tespit edildi Türkiye'de 15 bin 303 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti Türkiye'de 15 bin 303 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Türkiye'de 13 bin 849 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 70 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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