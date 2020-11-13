Son Dakika: Türkiye'de 13 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 93 kişi vefat etti, 3045 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 13 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 93 kişi vefat etti, 3045 yeni vaka tespit edildi

13.11.2020 19:28

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs vaka ve ölüm sayıları giderek artıyor. Hasta sayısı 204 gün sonra 3 bin eşiğini aşarak 3045 olarak gerçekleşti. Böylece toplam hasta sayısı 407 bin 939'a ulaştı. 93 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 11 bin 326'ya çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3045 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 93 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 326'ya, toplam hasta sayısı ise 407 bin 939'a yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 2010 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2010 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 348 bin 804'e yükseldi. Toplam test sayısı 15 milyon 863 bin 833, ağır hasta sayısı ise 3356'ya yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4.2 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 13 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 93 kişi vefat etti, 3045 yeni vaka tespit edildi

TESPİT EDİLEN HASTA SAYISI 204 GÜN SONRA KRİTİK EŞİĞİ AŞTI

Öte yandan, günlük tespit edilen hasta sayısı 204 gün sonra 3 bin eşiğini aşarak 3045 olarak gerçekleşti. Son olarak 24 Nisan'da 3122 hasta tespit edilmişti.

BAKAN KOCA, MASKE KULLANIMININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen yeni hasta sayısı 3.000'den fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 13 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 93 kişi vefat etti, 3045 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Kasım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 13 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 93 kişi vefat etti, 3045 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronaya yakalanan Galatasaraylı Elabdellaoui: Durumum iyi Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Gana-Sudan maçının 4. hakemi tartıştığı teknik direktörü iterek yere düşürdü ABD'de inanılmaz zincirleme kaza! 29 araç birbirine girdi, 10'u küle döndü 11 yaşındaki çocuğu istismar eden Fatih Şağban hakim karşısına çıktı! Trump ve Biden'ı suçladı Çürük elmadan meyve suyu iddiası gerçek çıkmadı Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu
Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı         
19:19
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, mayolu pozlarını paylaştı 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, mayolu pozlarını paylaştı         
18:29
Rus basını, Dağlık Karabağ savaşını yazdı: Ermenistan ve Rusya kaybetti, Türkiye kazandı Rus basını, Dağlık Karabağ savaşını yazdı: Ermenistan ve Rusya kaybetti, Türkiye kazandı         
18:17
Mert Fırat ve İdil Fırat'ın mutlu günü! Bebekleri dünyaya geldi Mert Fırat ve İdil Fırat'ın mutlu günü! Bebekleri dünyaya geldi         
17:53
Yaban hayatı profesöründen Yaban hayatı profesöründen "Avcılık yasaklansın" diyenlere ilginç tepki: Bu şekilde hayvanlar korunmaz         
17:45
Son Dakika: İstanbul'da tüm pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı Son Dakika: İstanbul'da tüm pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı         
17:32
Azerbaycan'da, Dağlık Karabağ'da savaşan terör örgütü üyelerine soruşturma açıldı Azerbaycan'da, Dağlık Karabağ'da savaşan terör örgütü üyelerine soruşturma açıldı         
16:59
Ablasını ve eniştesini katleden zanlının ifadesi kan dondurdu: Cenazeleri kuyuya tek başıma taşıdım Ablasını ve eniştesini katleden zanlının ifadesi kan dondurdu: Cenazeleri kuyuya tek başıma taşıdım         
16:06
Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı         
15:48
Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı         
15:37
Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı         
15:27
Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu         
15:07
Trump'ın Trump'ın "aşıyla ilgili müjdenin kasıtlı olarak geciktirildiği" iddiasına korona aşısını bulan Türk profesörden yanıt: Biz siyaset yapmıyoruz         
13:47
Yüzüne tükürülen kızın babası filyasyon ekibinden çıktı! Öfkeli baba, skandal olaya isyan etti Yüzüne tükürülen kızın babası filyasyon ekibinden çıktı! Öfkeli baba, skandal olaya isyan etti         
13:25
Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 19:43:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Türkiye'de 13 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 93 kişi vefat etti, 3045 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei