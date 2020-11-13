Son Dakika: Türkiye'de 13 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 93 kişi vefat etti, 3045 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3045 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 93 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 326'ya, toplam hasta sayısı ise 407 bin 939'a yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 2010 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2010 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 348 bin 804'e yükseldi. Toplam test sayısı 15 milyon 863 bin 833, ağır hasta sayısı ise 3356'ya yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4.2 oldu.

TESPİT EDİLEN HASTA SAYISI 204 GÜN SONRA KRİTİK EŞİĞİ AŞTI

Öte yandan, günlük tespit edilen hasta sayısı 204 gün sonra 3 bin eşiğini aşarak 3045 olarak gerçekleşti. Son olarak 24 Nisan'da 3122 hasta tespit edilmişti.

BAKAN KOCA, MASKE KULLANIMININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen yeni hasta sayısı 3.000'den fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin" ifadelerini kullandı.