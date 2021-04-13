Son Dakika: Türkiye'de 13 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 273 kişi vefat etti, 59 bin 187 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2732'ü semptomatik olmak üzere toplam 59 bin 187 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 273 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 455'e, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 962 bin 760'a yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 52 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 52 bin 187 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 424 bin 733'e yükseldi. Toplam test sayısı 42 milyon 199 bin 485'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 951 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.

VAKA SAYILARI YİNE REKOR KIRDI

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 243 kişi hayatını kaybederken, 2671'i semptomatik olmak üzere 54 bin 562 yeni vaka tespit edilmişti. Koronavirüs vaka sayıları son olarak 8 Nisan 55 bin 941'le rekor kırmıştı.