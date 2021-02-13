Son Dakika: Türkiye'de 13 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 93 kişi vefat etti, 7 bin 706 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 13 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 93 kişi vefat etti, 7 bin 706 yeni vaka tespit edildi

13.02.2021 20:13

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 13 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 671'i semptomatik olmak üzere 7 bin 706 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 579 bin 896'ya yükseldi. Bugün 93 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı ise 5 ay önceki seviyeye geriledi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 671'i semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 706 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 93 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 377'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 579 bin 896'ya yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 13 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 93 kişi vefat etti, 7 bin 706 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 215 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 468 bin 419'a yükseldi. Toplam test sayısı 31 milyon 412 bin 611'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 235 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI 5 AY ÖNCEKİ SEVİYEYE GERİLEDİ

Bugün açıklanan ağır hasta sayısı 11 Eylül 2020'deki seviyelere geriledi. Bugün ağır hasta sayısı bin 235 olarak açıklandı.

Son Dakika: Türkiye'de 13 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 93 kişi vefat etti, 7 bin 706 yeni vaka tespit edildi

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 13 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 93 kişi vefat etti, 7 bin 706 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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