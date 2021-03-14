Son Dakika: Türkiye'de 14 Mart günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 13 bin 378 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 852'si semptomatik olmak üzere toplam 13 bin 378 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 68 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 489'a, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 7879 bin 390'a yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 16 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 15 bin 516 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 701 bin 76'ya yükseldi. Toplam test sayısı 35 milyon 126 bin 3'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 392 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

VAKA SAYISI 14 BİNİN ALTINA DÜŞMÜYOR

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 65 kişi hayatını kaybederken, 841'i semptomatik olmak üzere 15 bin 82 yeni vaka tespit edilmişti.