Son Dakika: Türkiye'de 14 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 6 bin 287 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 14 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 6 bin 287 yeni vaka tespit edildi
14.02.2021 19:44
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 14 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 666'sı semptomatik olmak üzere 6 bin 287 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 586 bin 183'e yükseldi. Bugün 94 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 666'sı semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 287 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 94 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 471'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 586 bin 183'e yükseldi.
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