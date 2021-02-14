Son Dakika: Türkiye'de 14 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 6 bin 287 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 666'sı semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 287 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 94 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 471'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 586 bin 183'e yükseldi.