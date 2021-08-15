Üye Girişi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 154 kişi vefat etti, 18 bin 847 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 154 kişi vefat etti, 18 bin 847 yeni vaka tespit edildi

15.08.2021 19:38

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayısı düne göre düşerken, vefat sayısı yükseldi. 15 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 18 bin 847 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 154 oldu. İyileşen hasta sayısı 14 bin 426 olurken toplam 281 bin 184 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 18 bin 847 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 154 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 14 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 14 bin 426 hasta taburcu olurken bugün 281 bin 184 test yapıldı.

"KALICI HALE GETİRMEK ELİMİZDE"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde. Daha çok tedbirlere uyum ve daha çok aşılanma oranı ile başaracağız" ifadelerini kullandı.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 70.92'YE ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 70.92 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 53.03 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 83 milyon 549 bin 131'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 32 MİLYON 916 BİN 449 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 44 milyon 020 bin 437 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 32 milyon 916 bin 449 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 6 milyon 612 bin 245 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYISI 19 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 145 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 949 de yeni vaka tespit edilmişti.

Koronavirüs Tablosu, Koronavirüs Aşısı, Korona tablosu, Korona aşısı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 154 kişi vefat etti, 18 bin 847 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Afgan yönetmen Sahra Karimi Kabil'deki son durumu bu sözlerle anlattı: Korku filminden kesit değil, gerçek 18:52 Afgan yönetmen Sahra Karimi Kabil'deki son durumu bu sözlerle anlattı: Korku filminden kesit değil, gerçek Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 62'ye yükseldi 18:19 Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 62'ye yükseldi Ülkesini Taliban'a terk edip kaçan Cumhurbaşkanı Gani'ye tepkiler çığ gibi: Vatanı sattılar 17:51 Ülkesini Taliban'a terk edip kaçan Cumhurbaşkanı Gani'ye tepkiler çığ gibi: Vatanı sattılar
Beşiktaş, Bayern Münih'le sözleşme yenilemeyen Jerome Boateng için devreye girdi 17:35 Beşiktaş, Bayern Münih'le sözleşme yenilemeyen Jerome Boateng için devreye girdi Afganistan uyruklu kişinin cinsel saldırısına uğrayan Ayşegül'ün babası iddialar hakkında konuştu: Beyin ölümü gerçekleşme durumu yok 17:25 Afganistan uyruklu kişinin cinsel saldırısına uğrayan Ayşegül'ün babası iddialar hakkında konuştu: Beyin ölümü gerçekleşme durumu yok Ronaldo PSG'de! Messi'nin ardından Ronaldo'yu da kadrosuna katacak 17:03 Ronaldo PSG'de! Messi'nin ardından Ronaldo'yu da kadrosuna katacak
Irmak Arıcı'nın skandalları bitmiyor! Şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu. 16:23 Irmak Arıcı'nın skandalları bitmiyor! Şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu. Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı 16:05 Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı

Son Dakika Haberleri
17:53 Husumetli aileler birbirine girdi, polis ayırmakta güçlük çekince "Yeter artık" diye isyan etti
17:49 Afganistan'da sokaklar bomboş! Taliban'ın girdiği Kabil'de endişeli bekleyiş
17:48 Şenol Can'ın başını yakacak yaptırımlar yolda! Kasımpaşa'nın usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle küme düşürülmesi isteniyor
17:03 Ronaldo PSG'de! Messi'nin ardından Ronaldo'yu da kadrosuna katacak
16:51 Son Dakika: Taliban başkent'e girdi, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti
16:22 Irmak Arıcı'nın skandalları bitmiyor! Şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu.
16:17 Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi sonrası Rusya'dan çıkış: Dünya, ABD'nin tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor
16:06 Norveçli golcü Sörloth yine kadroya alınmadı! Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarını heyecan bastı
16:01 İstanbul'un göbeğinde dev fareler, mama ve su kaplarına akın etti
15:22 Cicaldau herkesi şaşırttı! G.Saray'ın yeni transferi, 10 numaralı formayı giymeyi istemedi
Michael Frey'e nazar değdi! Golcü futbolcu sakatlığı nedeniyle 2-3 ay sahalardan uzak kalacak Michael Frey'e nazar değdi! Golcü futbolcu sakatlığı nedeniyle 2-3 ay sahalardan uzak kalacak         
18:57
Son Dakika: Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında! Toplantı yaptılar, işte ilk görüntüler Son Dakika: Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında! Toplantı yaptılar, işte ilk görüntüler         
18:43
Taliban'ın Kabile girmesi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin Taliban'ın Kabile girmesi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin         
18:17
Şenol Can'ın başını yakacak yaptırımlar yolda! Kasımpaşa'nın usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle küme düşürülmesi isteniyor Şenol Can'ın başını yakacak yaptırımlar yolda! Kasımpaşa'nın usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle küme düşürülmesi isteniyor         
17:48
MHP, eski milletvekili Yalçın Kaya'yı partiden ihraç ediyor! MHP, eski milletvekili Yalçın Kaya'yı partiden ihraç ediyor! "Kesin çıkarma" cezasıyla disipline sevk edildi         
17:26
Kız, Sakarya'da misafirlikte tanıştığı genç ile İstanbul turu yaptı Kız, Sakarya'da misafirlikte tanıştığı genç ile İstanbul turu yaptı         
17:21
Son Dakika: Taliban başkent'e girdi, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti Son Dakika: Taliban başkent'e girdi, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti         
16:51
Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi sonrası Rusya'dan çıkış: Dünya, ABD'nin tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi sonrası Rusya'dan çıkış: Dünya, ABD'nin tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor         
16:18
İstanbul'un göbeğinde dev fareler, mama ve su kaplarına akın etti İstanbul'un göbeğinde dev fareler, mama ve su kaplarına akın etti         
16:01
Son Dakika! Afganistan'daki durumu hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Giderek yoğunlaşan bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız Son Dakika! Afganistan'daki durumu hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Giderek yoğunlaşan bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız         
15:26
Hadise, yeni sezonda O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri Hadise, yeni sezonda O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri         
14:18
Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı         
11:23
Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı         
22:27
ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı         
18:13
ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere         
17:33
Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2021 19:59:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 154 kişi vefat etti, 18 bin 847 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement