Son Dakika: Türkiye'de 15 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 169 kişi vefat etti, 8 bin 314 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 15 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 169 kişi vefat etti, 8 bin 314 yeni vaka tespit edildi

15.01.2021 19:15

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 15 Ocak tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 921'i semptomatik olmak üzere 8 bin 314 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 373 bin 115'e yükseldi. Vefat sayısı 169 artarak toplamda 23 bin 664'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 921'i semptomatik olmak üzere toplam 8 bin 314 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 169 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 664'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 373 bin 115'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 15 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 169 kişi vefat etti, 8 bin 314 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 9 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 9 bin 109 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 246 bin 47'ye yükseldi. Toplam test sayısı 27 milyon 66 bin 653'e, ağır hasta sayısı ise 2 bin 311'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,5 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 15 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 169 kişi vefat etti, 8 bin 314 yeni vaka tespit edildi

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 15 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 169 kişi vefat etti, 8 bin 314 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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