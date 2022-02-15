Son Dakika: Türkiye'de 15 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 309 kişi vefat etti, 94 bin 730 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 94 bin 730 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 309 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 102 bin 673 hasta taburcu olurken bugün 461 bin 955 test yapıldı.

BAKAN KOCA DA VEFAT SAYILARINA DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Omicron kaynaklı vakaların genelde hafif seyretmesi geri kalan her şeyin iyi gittiği anlamına gelmiyor. Öncelikle, vefat sayılarının yüksek olduğunu unutmayalım. Bir hastalıkla daha mücadele gücü olmayan kronik hastaları, direnci düşük yaşlıları korumak için dikkatli olalım." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,83 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,78 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,83 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 144 milyon 326 bin 883 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 657 BİN 210 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 586 bin 821 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 657 bin 210 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 26 milyon 369 bin 364 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 76 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 266 kişi hayatını kaybederken 76 bin 632 de yeni vaka tespit edilmişti.