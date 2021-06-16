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Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 6 bin 221 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 6 bin 221 yeni vaka tespit edildi

16.06.2021 19:28

Son dakika: 21 Haziran Pazartesi günü toplanacak Kabine öncesi koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 16 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 548'i semptomatik olmak üzere 6 bin 221 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 348 bin 249'a yükseldi. Vefat sayısı 71 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 4 bin 632 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 548'i semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 221 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 71 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 950'ye, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 348 bin 249'a yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 4 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 632 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 215 bin 654'e yükseldi. Toplam test sayısı 57 milyon 674 bin 798'e yükselirken, ağır hasta sayısı 881 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 6 bin 221 yeni vaka tespit edildi

DÜN VAKA SAYISI 5 BİNİN ÜSTÜNDEYDİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 84 kişi hayatını kaybederken, 532'si semptomatik olmak üzere 5 bin 955 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 6 bin 221 yeni vaka tespit edildi

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Son Dakika Sağlık Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 6 bin 221 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 6 bin 221 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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