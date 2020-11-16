Son Dakika: Türkiye'de 16 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 3316 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 16 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 3316 yeni vaka tespit edildi

16.11.2020 18:59
Son Dakika: Türkiye'de 16 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 3316 yeni vaka tespit edildi, System.String[]

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs hasta sayıları giderek artıyor. 16 Kasım günü hasta sayısı 3316 olarak açıklandı. Böylece toplam hasta sayısı 417 bin 594'e ulaştı. 94 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 11 bin 601'e çıktı. Bugünkü vefat sayısı 203 gün önceki rakama ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3316 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 94 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 601'e, toplam hasta sayısı ise 417 bin 954'e yükseldi. Bugünkü ölüm sayısı, 27 Nisan'daki 95'e yaklaştı

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 2712 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2712 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 356 bin 375'e yükseldi. Toplam test sayısı 16 milyon 307 bin 986, ağır hasta sayısı ise 3610 yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 16 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 3316 yeni vaka tespit edildi

BAKAN KOCA AĞIR HASTA SAYISINA DİKKAT ÇEKTİ

Bugün tespit edilen 3.316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.610'a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin.

Son Dakika: Türkiye'de 16 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 3316 yeni vaka tespit edildi

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 16 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 3316 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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