Son Dakika: Türkiye'de 16 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 289 kişi vefat 63 bin 82 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 16 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 289 kişi vefat 63 bin 82 yeni vaka tespit edildi
16.04.2021 19:26
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayısı bir rekor daha kırarak düne göre arttı. 16 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2915'i semptomatik olmak üzere 63 bin 82 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 150 bin 39'a yükseldi. Vefat sayısı 289 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 56 bin 510 oldu.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2915'i semptomatik olmak üzere toplam 63 bin 82 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 289 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 320'ye, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 150 bin 39'a yükseldi.
Son Dakika Çavuşoğlu'nun Yunan bakana yanıtına KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan destek: 'Bravo sayın bakanımız' dedik Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Ankaragücü ile karşılaşıyor! Canlı anlatım 13 yaşındaki çocuğa tuvalette cinsel istismarda bulunan sapığa 20 yıl hapis cezası Direksiyonunu çıkardığı otomobiliyle faciaya davetiye çıkardı Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor