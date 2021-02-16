Son Dakika: Türkiye'de 16 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 90 kişi vefat etti, 7 bin 906 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 16 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 90 kişi vefat etti, 7 bin 906 yeni vaka tespit edildi

16.02.2021 19:59
Son Dakika: Türkiye'de 16 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 90 kişi vefat etti, 7 bin 906 yeni vaka tespit edildi, System.String[]

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları bir türlü istenilen seviyeye düşmüyor. 16 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 658'i semptomatik olmak üzere 7 bin 906 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 602 bin 34'e yükseldi. Bugün 90 kişi hayatını kaybetti. Böylece toplam vefat sayısı 27 bin 652'i oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 658'i semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 906 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 90 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 652'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 602 bin 34'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 16 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 90 kişi vefat etti, 7 bin 906 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 189 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 489 bin 624'e yükseldi. Toplam test sayısı 31 milyon 748 bin 965'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 201 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

VAKALAR DÜNE GÖRE DÜŞTÜ

Dün açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 660'ı semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 945 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 91 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 562'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 594 bin 128'e yükseldi. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 106 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 482 bin 435'e yükseldi. Toplam test sayısı 31 milyon 633 bin 171'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 232 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 16 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 90 kişi vefat etti, 7 bin 906 yeni vaka tespit edildi

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 16 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 90 kişi vefat etti, 7 bin 906 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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