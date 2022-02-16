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Son Dakika: Türkiye'de 16 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 271 kişi vefat etti, 94 bin 176 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 16 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 271 kişi vefat etti, 94 bin 176 yeni vaka tespit edildi

16.02.2022 20:52
Son Dakika: Türkiye'de 16 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 271 kişi vefat etti, 94 bin 176 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre azaldı. 16 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 94 bin 176 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 309'dan 271'e düştü. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 104 bin 409 olurken toplam 463 bin 241 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 94 bin 176 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 271 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 104 bin 409 hasta taburcu olurken bugün 463 bin 241 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 16 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 271 kişi vefat etti, 94 bin 176 yeni vaka tespit edildi

BAKAN KOCA'DAN YAŞLI VE KRONİK HASTALARLA İLGİLİ ÖNEMLİ UYARI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Vaka sayımız dünküyle yaklaşık aynı, vefat sayımızda önemli bir düşüş var. Omicron döneminden itibaren salgının özellikle yaşlılarda ve kronik hastalarda ölüme yol açtığını biliyoruz. Vefat sayısını azaltmamız ek bir hastalıkla mücadele gücü olmayan bu grubun korunmasına bağlı." dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 16 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 271 kişi vefat etti, 94 bin 176 yeni vaka tespit edildi


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Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 16 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 271 kişi vefat etti, 94 bin 176 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye'de 16 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 271 kişi vefat etti, 94 bin 176 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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