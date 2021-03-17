Son Dakika: Türkiye'de 17 Mart günü koronavirüs nedeniyle 73 kişi vefat etti, 18 bin 912 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 17 Mart günü koronavirüs nedeniyle 73 kişi vefat etti, 18 bin 912 yeni vaka tespit edildi

17.03.2021 21:13

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 17 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 869'u semptomatik olmak üzere 18 bin 912 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 930 bin 554'e yükseldi. Vefat eden kişi sayısı 73 olurken, iyileşen sayısı ise bugün 17 bin 161 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 869'u semptomatik olmak üzere toplam 18 bin 912 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 73 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 696'ya, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 930 bin 554'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 17 Mart günü koronavirüs nedeniyle 73 kişi vefat etti, 18 bin 912 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 17 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 17 bin 161 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 752 bin 23'e yükseldi. Toplam test sayısı 35 milyon 603 bin 28'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 484 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 17 Mart günü koronavirüs nedeniyle 73 kişi vefat etti, 18 bin 912 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 17 Mart günü koronavirüs nedeniyle 73 kişi vefat etti, 18 bin 912 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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