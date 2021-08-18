Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 19 bin 944 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 19 bin 944 yeni vaka tespit edildi
18.08.2021 20:47
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 18 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 19 bin 944 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 168 oldu. İyileşen hasta sayısı 15 bin 537 olurken toplam 295 bin 206 test yapıldı.
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18.08.2021 20:56:42. #1.11#
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