Son Dakika › Sağlık › Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 19 bin 944 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Öfkeli baba, başka bir erkekle kaçtığı iddiasıyla evli ve hamile kızını boynundan bıçakladı

Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler