Son dakika: Türkiye'de 18 bin 912 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika: Türkiye'de 18 bin 912 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti

17.03.2021 21:51
Son dakika: Türkiye'de 18 bin 912 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberler... Türkiye'de son 24 saatte 167 bin 526 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 18 bin 912 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 167 bin 526 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 18 bin 912 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 167 bin 526 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 912 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 73 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 869 oldu.

Son 24 saatte 17 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 752 bin 23'e yükseldi.

Test sayısı 35 milyon 603 bin 28'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 930 bin 554, vefat sayısı 29 bin 696, ağır hasta sayısı 1484 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Bir süredir artışta olan vaka sayısı yaklaşık üç ay sonra tekrar 18 binin üzerine çıktı. Vaka sayısı 24 Aralık 2020'de 18 bin 102'ydi.

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Türkiye'de 18 bin 912 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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