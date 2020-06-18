Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Buna göre; son 24 saatte 48 bin 412 test yapılırken bin 304 yeni vaka tespit edildi. 21 hasta ise hayatını kaybetti. Son verilerle birlikte Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 882'ye, toplam vaka sayısı ise 184 bin 31'e yükselmiş oldu.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 156 BİNİ AŞTI

Son 24 saatlik verilere göre, tedavisi tamamlanan bin 382 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 156 bin 22'ye yükseldi. Öte yandan, 5 gün aradan sonra günlük iyileşen hasta sayısı tekrardan günlük vaka sayısını geçti.

ENTÜBE VE YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYISI

Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre; entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 311, yoğun bakımdaki hasta sayısı 755 oldu. Toplam test sayısı ise 2 milyon 822 bin 316'ya yükseldi.

"İYİLEŞEN HASTA SAYISI TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu.İyileşen hasta sayımız bugün tekrar yeni vaka sayısını geçti. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim" ifadelerini kullandı.