Son Dakika: Türkiye'de 18 Mart günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 20 bin 49 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 902'si semptomatik olmak üzere toplam 20 bin 49 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 81 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 777'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 950 bin 603'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 19 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 18 bin 615 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 770 bin 638'e yükseldi. Toplam test sayısı 35 milyon 787 bin 480'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 503 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

VAKA SAYISI 18 BİNİN ALTINA DÜŞMÜYOR

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 73 kişi hayatını kaybederken, 869'u semptomatik olmak üzere 18 bin 912 yeni vaka tespit edilmişti.