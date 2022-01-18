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Son Dakika: Türkiye'de 18 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 157 kişi vefat etti, 69 bin 658 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 18 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 157 kişi vefat etti, 69 bin 658 yeni vaka tespit edildi

18.01.2022 20:37

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre yükseldi. 18 Ocak'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 69 bin 658 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 162'den 157'ye düştü. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 77 bin 612 olurken toplam 418 bin 253 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 69 bin 658 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 157 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 77 bin 612 hasta taburcu olurken bugün 418 bin 253 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 18 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 69 bin 658 yeni vaka tespit edildi

"KAPILARINA KADAR GİDEREK AŞILARINI YAPIYORUZ"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Birçok bölgede, kış şartları sebebiyle sağlık kurumlarına ulaşma imkânı olmayan vatandaşlarımız ekiplerimizi davet ediyor ve köylerine, kapılarına kadar giderek aşılarını yapıyoruz. Sağlık kurumlarına kolayca ulaşma ve aşı yaptırma imkânı olanlar lütfen aşılarını ertelemesin." dedi.

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Koronavirüs Tablosu, Türkiye, Vefat, Ocak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 18 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 157 kişi vefat etti, 69 bin 658 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye'de 18 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 157 kişi vefat etti, 69 bin 658 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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