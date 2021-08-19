Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 216 kişi vefat etti, 19 bin 320 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 19 bin 320 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 216 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 14 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 14 bin 743 hasta taburcu olurken bugün 292 bin 538 test yapıldı.

89 GÜN SONRA İK KEZ VEFAT SAYILARI 200'ÜN ÜZERİNE ÇIKTI

Son olarak 22 Mayıs tarihinde 231 olan vefat sayısı, bu tarihten itibaren düşmeye başlamıştı. 89 gün sonra ilk kez 19 Ağustos'ta koronavirüsten kaynaklı vefat sayıları aynı seviyelere seviyelere yükseldi.