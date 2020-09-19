Son Dakika: Türkiye'de 19 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybetti, 1538 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1538 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 68 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 445'e, toplam vaka sayısı ise 301 bin 348'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1312 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1312 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 266 bin 117'ye yükseldi. Toplam test sayısı 9 milyon 173 bin 694, ağır hasta sayısı 1432, hastalarda zatürre oranı yüzde 7 oldu.

"AĞIR HASTA SAYISINI AZALTMAK ELİMİZDE"

Bakan Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Bugün ağır hasta sayımız 1.432'ye ulaştı. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandı.