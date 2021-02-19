Son Dakika: Türkiye'de 19 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 82 kişi vefat etti, 7 bin 419 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 638'i semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 419 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 82 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 903'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 624 bin 19'a yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 498 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 511 bin 548'e yükseldi. Toplam test sayısı 32 milyon 98 bin 166'ya yükselirken, ağır hasta sayısı bin 185 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.