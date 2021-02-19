Son Dakika: Türkiye'de 19 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 82 kişi vefat etti, 7 bin 419 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 19 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 82 kişi vefat etti, 7 bin 419 yeni vaka tespit edildi
19.02.2021 18:58
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 12 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 638'i semptomatik olmak üzere 7 bin 419 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 624 bin 19'a yükseldi. Vefat sayısındaki düşüş devam ederken, bugün 82 kişi koronadan hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 638'i semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 419 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 82 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 903'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 624 bin 19'a yükseldi.
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 498 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 511 bin 548'e yükseldi. Toplam test sayısı 32 milyon 98 bin 166'ya yükselirken, ağır hasta sayısı bin 185 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.
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