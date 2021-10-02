Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 973 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 27 bin 973 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 203 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 22 bin 110 hasta taburcu olurken bugün 352 bin 162 test yapıldı.

"SONBAHAR VE KIŞ ŞARTLARINDA SALFINLA MÜCADELE BİRAZ DAHA ZOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka tablosuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Yeni vaka sayımız 27.973. Can kaybımız 203. Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 72.35 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 86.99 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 72.35 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 110 milyon 159 bin 938'e yükseldi.