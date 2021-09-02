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Son Dakika: Türkiye'de 2 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 283 kişi vefat etti, 23 bin 496 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 2 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 283 kişi vefat etti, 23 bin 496 yeni vaka tespit edildi

02.09.2021 21:53

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 2 Eylül'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 23 bin 496 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 283 oldu. İyileşen hasta sayısı 20 bin 4 olurken toplam 305 bin 47 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 23 bin 496 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 283 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 20bin 4 hasta taburcu olurken bugün 305 bin 47 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 283 kişi vefat etti, 23 bin 496 yeni vaka tespit edildi

"KAYIPLARIN SADECE YÜZDE 10'A YAKINI AŞILI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından bugünkü vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Vaka tabloları ve aşı : %78'imiz tek, %60'ımız 2 doz aşı olmuş durumdayız. Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor. Aktif vakaların %81'i, hastaneye yatanlarınsa yaklaşık %90'ı aşısı tam olmayan kişiler. Kayıpların sadece %10'a yakını tam aşılı" dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 283 kişi vefat etti, 23 bin 496 yeni vaka tespit edildi

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 78.71 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 78.71 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 60.63 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 95 milyon 565 bin 306'ya yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 37 MİLYON 645 BİN 172 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 48 milyon 854 bin 935 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 37 milyon 645 bin 172 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 8 milyon 760 bin 897 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 23 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 290 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 946 da yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 283 kişi vefat etti, 23 bin 496 yeni vaka tespit edildi

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Son Dakika Sağlık Son Dakika: Türkiye'de 2 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 283 kişi vefat etti, 23 bin 496 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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