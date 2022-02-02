Son Dakika: Türkiye'de 2 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 217 kişi vefat etti, 110 bin 682 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 110 bin 682 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 217 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 86 bin 671 hasta taburcu olurken bugün 457 bin 885 test yapıldı.

"AŞILARIMIZI YAPTIRARAK BU TABLOYU AŞACAĞIZ"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "İlk kez dün günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. 100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız" dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,49 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,56 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,49 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 142 milyon 348 bin 958 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 443 BİN 629 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 451 bin 069 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 433 bin 629 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 25 milyon 231 bin 748 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 100 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 198 kişi hayatını kaybederken 102bin 601 de yeni vaka tespit edilmişti.