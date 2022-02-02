Üye Girişi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 217 kişi vefat etti, 110 bin 682 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 2 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 217 kişi vefat etti, 110 bin 682 yeni vaka tespit edildi

02.02.2022 19:37

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları rekor kırarak 3 haneli sayılara yükseldi. 2 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 110 bin 682 vaka tespit edildi. Vefat sayısı 217 oldu. Diğer taraftan iyileşen hasta sayısı 86 bin 671 olurken toplam 457 bin 885 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 110 bin 682 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 217 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 86 bin 671 hasta taburcu olurken bugün 457 bin 885 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 110 bin 682 yeni vaka tespit edildi

"AŞILARIMIZI YAPTIRARAK BU TABLOYU AŞACAĞIZ"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "İlk kez dün günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. 100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız" dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 110 bin 682 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,49 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,56 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,49 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 142 milyon 348 bin 958 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 443 BİN 629 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 451 bin 069 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 433 bin 629 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 25 milyon 231 bin 748 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 100 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 198 kişi hayatını kaybederken 102bin 601 de yeni vaka tespit edilmişti.

YORUMLAR
500

Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Vefat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 2 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 217 kişi vefat etti, 110 bin 682 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:39 Şaşıran olay! Beşiktaş'ın yeni transferi resmen Rizespor'da
19:37 Son Dakika: Türkiye'de 2 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 217 kişi vefat etti, 110 bin 682 yeni vaka tespit edildi
19:28 Evinde temizlik yaparken halının altında gizemli kasa bulan kadın şaşkınlık geçirdi! Hiç kimse açamıyor
18:33 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan Seccad Yeşil'in Ece Erken'in düğün günü yaptığı paylaşımın nedeni ortaya çıktı
18:26 Son Dakika: ABD, 1000'i Romanya'ya, 2 bini ise Polonya ve Almanya'ya olmak üzere Doğu Avrupa'ya 3 bin asker gönderecek
17:55 Beştepe'de sürpriz görüşme! Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
17:53 CHP'li Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na ABD göndermesi: Emperyalistlerin uşaklığını yapmam
17:52 İsviçreli yürüyen merdiven ve asansör devi Schindler, 74 yıllık Türk şirketi Omsan'ı satın aldı
17:42 28 yaşındaki gencin feci sonu! Geriye ölümünden 4 dakika önce paylaştığı fotoğraf kaldı
17:10 Başkan Burak Elmas'ın açıklaması sonrası çılgına döndü! Şahan Gökbakar'dan şaşırtan tepki: Bir de racon kesiyorsunuz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 19:44:20. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye'de 2 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 217 kişi vefat etti, 110 bin 682 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement