Son Dakika: Türkiye'de 20 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 246 kişi vefat etti, 20 bin 316 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3 bin 546'sı semptomatik olmak üzere toplam 20 bin 316 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 246 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 97'ye toplam vaka sayısı ise 2 milyon 24 bin 601'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN SAYISI 21 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 21 bin 218 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 800 bin 286'ya yükseldi. Toplam test sayısı 22 milyon 439 bin 527'ye, ağır hasta sayısı ise 5347'ye yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

"AĞIR HASTA VE AKTİF VAKA SAYIMIZ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür" ifadelerini kullandı.