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Son Dakika: Türkiye'de 20 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 263 kişi vefat etti, 70 bin 355 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 20 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 263 kişi vefat etti, 70 bin 355 yeni vaka tespit edildi

20.02.2022 20:49

Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarında düne göre azalma yaşandı. 20 Şubat'ta belirlenen 24 saatlik verilere göre 70 bin 355 vaka kayıt edildi. Vefat sayısı ise 278'ten 263'e indi. Diğer taraftan iyileşen hasta sayısı 91 bin 164 olurken toplam 440 bin 183 PCR testi yapıldı. Vaka sayıları son olarak 24 Ocak tarihinde 67 bin 23 seviyelerine kadar inmişti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 70 bin 355 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 263 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan91 bin 164 hasta taburcu olurken bugün 440 bin 183 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 20 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 263 kişi vefat etti, 70 bin 355 yeni vaka tespit edildi

BAKAN KOCA, RİSK GRUBUNA DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Salgının Omicron döneminde asıl mücadeleyi risk grubundakilerin hayatını riskten koruyarak vereceğiz. Bu mücadeleden, kendilerinin alacağı tedbirlerle, aşı ve tedavi desteğiyle, her birimizin bu gruptakilere göstereceği dikkatle başarılı şekilde çıkmak zorundayız." dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 20 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 263 kişi vefat etti, 70 bin 355 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,93 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,84 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,93 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 144 milyon 850 bin 157 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 715 BİN 583 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 623 bin 451 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 715 bin 583 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 26 milyon 671 bin 610 kişiye aşı yapıldı.

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Son Dakika: Türkiye'de 20 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 263 kişi vefat etti, 70 bin 355 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 263 kişi vefat etti, 70 bin 355 yeni vaka tespit edildi 19 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: 278 kişi vefat 80 bin 454 yeni vaka tespit edildi 19 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: 278 kişi vefat 80 bin 454 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Ülkemizde 18 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat 87 bin 411 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Ülkemizde 18 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat 87 bin 411 yeni vaka tespit edildi

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 20 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 263 kişi vefat etti, 70 bin 355 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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