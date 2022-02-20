Son Dakika: Türkiye'de 20 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 263 kişi vefat etti, 70 bin 355 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 70 bin 355 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 263 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan91 bin 164 hasta taburcu olurken bugün 440 bin 183 test yapıldı.

BAKAN KOCA, RİSK GRUBUNA DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Salgının Omicron döneminde asıl mücadeleyi risk grubundakilerin hayatını riskten koruyarak vereceğiz. Bu mücadeleden, kendilerinin alacağı tedbirlerle, aşı ve tedavi desteğiyle, her birimizin bu gruptakilere göstereceği dikkatle başarılı şekilde çıkmak zorundayız." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,93 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,84 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,93 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 144 milyon 850 bin 157 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 715 BİN 583 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 623 bin 451 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 715 bin 583 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 26 milyon 671 bin 610 kişiye aşı yapıldı.