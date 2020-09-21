Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1743 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1743 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs ölüm ve vaka sayıları düne göre arttı. 21 Eylül tarihinde açıklanan verilere göre; vaka sayısı 1743 artarak kritik eşiği aştı. Böylece toplam vaka sayısı 304 bin 610'a yükseldi. 68 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 7 bin 574'e çıktı. Ağır hasta sayısı ise 1491'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1743 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 68 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 574'e, toplam vaka sayısı ise 304 bin 610'a yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1202 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1202 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 268 bin 435'e yükseldi. Toplam test sayısı 9 milyon 381 bin 957, ağır hasta sayısı 1491, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.8 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1742 yeni vaka tespit edildi

"AĞIR HASTA SAYIMIZ 1.500'E YAKLAŞTI"

Bakan Koca, "Bugün 1.743 yeni hasta tespit edildi. Can yakan 68 kaybımız var. Ağır hasta sayımız 1.500'e yaklaştı. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için onların yükünü azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1743 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 19:47

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1743 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

YORUMLAR (1)
  • Çok başarılı yönetilen süreç : Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Sayın Cumhur Başkanımızın aldığı yeni önlem kesilen cezaların tahsil edilmesi. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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