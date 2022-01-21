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Son Dakika: Türkiye'de 21 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 72 bin 555 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 21 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 72 bin 555 yeni vaka tespit edildi

21.01.2022 19:40

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 21 Ocak'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 72 bin 555 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 166'dan 181'e yükseldi. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 87 bin 192 olurken toplam 416 bin 453 PCR testi yapıldı. Tabloyla ilgili açıklamada bulunan Bakan Koca, "Omicron varyantının yayılma hızı dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 72 bin 555 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 181 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 87 bin 192 hasta taburcu olurken bugün 416 bin 453 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 21 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 72 bin 555 yeni vaka tespit edildi

"OMİCRON VARYANTININ YAYILMA HIZI DİKKATE ALINMALIDIR"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Omicron varyantının yayılma hızı dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir. Fakat kuralına uygun olarak, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalıdır. Maskenin koruyuculuğundan tam yararlanmak için özenli olun" dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 21 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 72 bin 555 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,17 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,36 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,17 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 140 milyon 556 bin 373 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 244 BİN 190 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 325 bin 190 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 244 bin 190 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 24 milyon 145 bin 712 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 71 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 166 kişi hayatını kaybederken 71 bin 843 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 21 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 72 bin 555 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye'de 21 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 72 bin 555 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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