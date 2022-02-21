Son Dakika: Türkiye'de 21 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 268 kişi vefat etti, 85 bin 26 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 85 bin 26 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 268 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 94 bin 402 hasta taburcu olurken bugün 461 bin 513 test yapıldı.

BAKAN KOCA, VARİOLA VİRÜSÜNÜ HATIRLATTI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Variola virüsünün neden olduğu Çiçek Hastalığı gibi birçok hastalık aşıyla ortadan kalktı. Başka pek çok bulaşıcı hastalıksa aşılar sayesinde önlenip, yayılımları engellenebiliyor. Biz de aşı ve zayıf varyant avantajıyla Covid-19'a karşı artık güçlüyüz. Aşılarınızı yaptırın." dedi.