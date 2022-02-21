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Son Dakika: Türkiye'de 21 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 268 kişi vefat etti, 85 bin 26 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 21 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 268 kişi vefat etti, 85 bin 26 yeni vaka tespit edildi

21.02.2022 19:26

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 21 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 85 bin 26 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 263'ten 268'e çıktı. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 94 bin 402 olurken toplam 461 bin 513 PCR testi yapıldı. Tabloyla ilgili Bakan Koca, "Variola virüsünün neden olduğu Çiçek Hastalığı gibi birçok hastalık aşıyla ortadan kalktı. Başka pek çok bulaşıcı hastalıksa aşılar sayesinde önlenip, yayılımları engellenebiliyor." dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 85 bin 26 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 268 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 94 bin 402 hasta taburcu olurken bugün 461 bin 513 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 21 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 268 kişi vefat etti, 85 bin 26 yeni vaka tespit edildi

BAKAN KOCA, VARİOLA VİRÜSÜNÜ HATIRLATTI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Variola virüsünün neden olduğu Çiçek Hastalığı gibi birçok hastalık aşıyla ortadan kalktı. Başka pek çok bulaşıcı hastalıksa aşılar sayesinde önlenip, yayılımları engellenebiliyor. Biz de aşı ve zayıf varyant avantajıyla Covid-19'a karşı artık güçlüyüz. Aşılarınızı yaptırın." dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 21 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 268 kişi vefat etti, 85 bin 26 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 21 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 268 kişi vefat etti, 85 bin 26 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 268 kişi vefat etti, 85 bin 26 yeni vaka tespit edildi Sağlık Bakanı Koca, Pakdemirli ve Kurtulmuş'un Kovid-19'u hafif geçirdiklerini bildirdi Sağlık Bakanı Koca, Pakdemirli ve Kurtulmuş'un Kovid-19'u hafif geçirdiklerini bildirdi Vali Çiftçi'den Kovid-19 oranlarındaki artışa ilişkin açıklama Vali Çiftçi'den Kovid-19 oranlarındaki artışa ilişkin açıklama

Korona tablosu, Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 21 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 268 kişi vefat etti, 85 bin 26 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye'de 21 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 268 kişi vefat etti, 85 bin 26 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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