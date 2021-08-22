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Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 18 bin 622 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 18 bin 622 yeni vaka tespit edildi

22.08.2021 20:32

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 22 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 18 bin 622 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 206 oldu. İyileşen hasta sayısı 13 bin 263 olurken toplam 265 bin 196 test yapıldı. Bakan Koca, "Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 18 bin 622 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 206 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 13 bin 263 hasta taburcu olurken bugün 265 bin 196 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 18 bin 622 yeni vaka tespit edildi

BAKAN KOCA: BEKLEDİĞİMİZ DÜŞÜŞ GERÇEKLEŞMEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Koca, "Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 18 bin 622 yeni vaka tespit edildi

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 74.01'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 74.01 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 56.55 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 88 milyon 760 bin 525'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 35 MİLYON 99 BİN OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 45 milyon 936 bin 819 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 35 milyon 99 bin 244 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 7 milyon 607 bin 903 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYISI 19 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 232 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 351 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 18 bin 622 yeni vaka tespit edildi

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Son Dakika Sağlık Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 18 bin 622 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 18 bin 622 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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