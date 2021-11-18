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Son dakika: Türkiye'de 22 bin 234 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 226 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika: Türkiye'de 22 bin 234 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 226 kişi öldü

18.11.2021 19:45
Son dakika: Türkiye'de 22 bin 234 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 226 kişi öldü

Son dakika gündem haberi: Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 223 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 234 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 223 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 234 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 357 bin 223 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 234 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 538 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,40, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,18 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 29 bin 798 doza yükseldi.

18 yaş ve üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Osmaniye, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Bakan Koca'dan aşı için "birlik" çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "aşı için birlik çağrısı" başlıklı bir paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında, "Halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz. Sağlık camiamızdan aşı kararsızlarını aydınlatmak için destek, tüm medyadan aşı için kamu iletişimi hizmetinde daha fazla ısrar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Türkiye'de 22 bin 234 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 226 kişi öldü - Son Dakika


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